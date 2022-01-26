Німеччина та Франція закликали РФ до "однозначних кроків" для деескалації ситуації

10:42 26 січень Київ, Україна





Про це він заявив під час зустрічі із головою Франції Еммануелем Макроном.



Канцлер ФРН привітав поновлення переговорів у "нормандському форматі", у яких беруть участь Франція, Німеччина, Україна та Росія. Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав Москву до однозначних кроків щодо розрядки ситуації навколо України та деескалації ситуації.Про це він заявив під час зустрічі із головою Франції Еммануелем Макроном.Канцлер ФРН привітав поновлення переговорів у "нормандському форматі", у яких беруть участь Франція, Німеччина, Україна та Росія.

"Добре, що переговори відбуваються", - сказав він.

Глава Франції Макрон також підкреслив, що Франція солідарна з Німеччиною з приводу необхідності деескалації, і попередив, що РФ зазнає "жорстких наслідків", якщо нападе на Україну.

"Якщо буде скоєно напад, буде відплата", - цитує Макрона агентство AFP.

За словами французького президента, вже цієї п'ятниці він проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, йому, зокрема, потрібні "пояснення Москви щодо її намірів в Україні".



За даними України та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму зараз зосереджено понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україну. Водночас Москва відкидає агресивні плани.