Німеччина та Франція закликали РФ до "однозначних кроків" для деескалації ситуації

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав Москву до однозначних кроків щодо розрядки ситуації навколо України та деескалації ситуації.
Про це він заявив під час зустрічі із головою Франції Еммануелем Макроном.
Канцлер ФРН привітав поновлення переговорів у "нормандському форматі", у яких беруть участь Франція, Німеччина, Україна та Росія.
Про це він заявив під час зустрічі із головою Франції Еммануелем Макроном.
Канцлер ФРН привітав поновлення переговорів у "нормандському форматі", у яких беруть участь Франція, Німеччина, Україна та Росія.
Глава Франції Макрон також підкреслив, що Франція солідарна з Німеччиною з приводу необхідності деескалації, і попередив, що РФ зазнає "жорстких наслідків", якщо нападе на Україну.
За словами французького президента, вже цієї п'ятниці він проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, йому, зокрема, потрібні "пояснення Москви щодо її намірів в Україні".
За даними України та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму зараз зосереджено понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україну. Водночас Москва відкидає агресивні плани.
За даними України та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму зараз зосереджено понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україну. Водночас Москва відкидає агресивні плани.
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