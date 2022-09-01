Німеччина та Франція запропонували боротися з путінською пропагандою за допомогою блогерів

08:03 31 серпня Київ, Україна

Німеччина та Франція хочуть, щоб Європейський Союз вбив клин між президентом володимиром путіним та російським народом за допомогою кампанії з протидії пропаганді всередині росії, яка сигналізує про те, що Європа, як і раніше, відкрита для простих громадян.

Боротися з путінською пропагандою країни пропонують через поширення незалежної інформації у медійному просторі із залученням блогерів.





Зокрема, Європа може профінансувати курси медіаграмотності російською мовою, які просуватимуть блогери на YouTube, у TikTok, Telegram та «ВКонтакті».

Берлін і Париж розглядають інші способи посилення впливу в інформаційному просторі: наприклад, використання технічних заходів проти російської цензури, надання російськомовного контенту для російськомовних меншин за кордоном.



Країни також закликають до відкритих каналів зв'язку з російським урядом, хоч і закликають до розширення санкцій проти російських офіційних осіб та продовження фінансової та військової підтримки України.





