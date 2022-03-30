Німеччина готується до перебоїв постачання російського газу

11:46 30 березня Київ, Україна

У Німеччині запустили надзвичайний план для забезпечення енергобезпеки країни у разі перебоїв із постачанням газу з росії.

Про це у середу, 30 березня, пише Bloomberg із посиланням на міністра економіки ФРН Роберта Хабека.



"З російської сторони надходило кілька заяв про те, що якщо цього (платежів у рублях) не відбудеться, тоді поставки будуть припинені. Щоб бути готовим до цієї ситуації, я сьогодні активізував перший рівень попередження", - сказав він.



Поки що ініційована перша з трьох фаз даного плану. Вона передбачає створення оперативної групи, яка відслідковуватиме ситуацію з постачанням газу.



Німецький міністр закликав компанії та населення Німеччини допомогти знизити споживання енергії.



За словами Хабека, зараз сховища газу ФРН заповнені приблизно на 25%.



Як зазначає Spiegel, план покликаний забезпечити подачу газу навіть у разі, якщо постачання з рф буде зупинено. Дефіциту поставок на цей момент немає, а безпека – гарантована.



У разі потреби робоча група може вилучати з мережі певних споживачів. Однак для цього необхідно активувати третій етап плану. Він припускає, що населення, як і раніше, забезпечуватиметься газом, але окремі великі споживачі з промисловості не отримуватимуть газ або отримуватимуть його у зменшеній кількості.



Нагадаємо, президент рф володимир путін доручив перевести розрахунки за газ у рублі. Ціни та обсяги у раніше укладених контрактах змінені не будуть, зміниться лише валюта платежу.