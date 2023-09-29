Німеччина готова стати лідером у забезпеченні безпеки Балтійських країн

16:05 28 вересня Київ, Україна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв країнам Балтії військову допомогу у разі будь-яких проявів агресії стосовно них з боку росії.
 
Про це чиновник повідомив на щорічній Балтійській конференції з оборони в естонській столиці, Таллінні, повідомляє DPA.
"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина перебирає роль лідера", - сказав глава Міноборони ФРН.
Пісторіус зазначив, що у Литві буде розміщено 4 000 німецьких військовослужбовців з їхніми сім'ями. За словами чиновника, очікується, що бригади Бундесверу будуть там на постійній основі.
 
У той самий час глава МО запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії.
"Ми будемо стояти на боці українців стільки, скільки буде потрібно. Президент росії володимир путін використовує підлі, злочинні та нелюдські методи (у війні проти України - ред.)", - додав Пісторіус.