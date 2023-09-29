Німеччина готова стати лідером у забезпеченні безпеки Балтійських країн

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв країнам Балтії військову допомогу у разі будь-яких проявів агресії стосовно них з боку росії.

Про це чиновник повідомив на щорічній Балтійській конференції з оборони в естонській столиці, Таллінні, повідомляє DPA.

"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина перебирає роль лідера", - сказав глава Міноборони ФРН.

У той самий час глава МО запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії.

Пісторіус зазначив, що у Литві буде розміщено 4 000 німецьких військовослужбовців з їхніми сім'ями. За словами чиновника, очікується, що бригади Бундесверу будуть там на постійній основі.