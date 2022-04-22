Німеччина: кількість жертв паводків досягла 175 осіб

18:43 22 липня Київ, Україна

Зливи, що обрушилися на Західну Європу, зокрема, на Німеччину, стали причиною виходу річок з берегів і масштабних підтоплень. В результаті повеней загинули 175 осіб, безвісти зниклими вважаються 155.

Про це повідомляє Spiegel.

128 жителів загинули в землі Рейнланд-Пфальц, 47 - в Північному Рейні-Вестфалії.

Зниклими безвісти вважаються 155 осіб з району Арвайлер.

Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

Найгірша ситуація склалася в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.