Німеччина: кількість жертв паводків досягла 175 осіб

Зливи, що обрушилися на Західну Європу, зокрема, на Німеччину, стали причиною виходу річок з берегів і масштабних підтоплень. В результаті повеней загинули 175 осіб, безвісти зниклими вважаються 155.
Про це повідомляє Spiegel.
128 жителів загинули в землі Рейнланд-Пфальц, 47 - в Північному Рейні-Вестфалії.
Зниклими безвісти вважаються 155 осіб з району Арвайлер.
Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.
Найгірша ситуація склалася в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.
Про це повідомляє Spiegel.
128 жителів загинули в землі Рейнланд-Пфальц, 47 - в Північному Рейні-Вестфалії.
Зниклими безвісти вважаються 155 осіб з району Арвайлер.
Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.
Найгірша ситуація склалася в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.
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