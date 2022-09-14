Німеччина планує стати провідною військовою державою Європи

08:00 14 вересня Київ, Україна

Міністерство оборони Німеччини оголосило про плани створити найсильнішу армію в Європі. До початку наступного десятиліття країна планує створити три боєготові армійські дивізії.

Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у своїй програмній промові на Німецькому товаристві зовнішньої політики.

«Це пов'язано з нашими розмірами, нашим геополітичним розташуванням, нашою економічною міццю, коротше кажучи, з нашим значенням. Це робить нас провідною державою, хочемо ми цього чи ні, і у військовій сфері», - оголосила Ламбрехт.

Щоб досягти цих цілей, влада повинна інвестувати в оборону не менше 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.

"Німеччина здатна це робити", - підкреслила глава оборонного відомства ФРН, закликавши Берлін "не боятися цієї нової ролі".

За її словами, до початку 2030-х років у Німеччині створять три боєготові армійські дивізії, а також послаблять суворе регулювання німецького оборонного експорту для можливості активніше брати участь у європейських оборонних проєктах.



Міністр зазначила, що роль Німеччини у Другій світовій війні призвела до скептицизму у населення щодо військових сил. Вона зазначила, що німці звикли розглядати бундесвер як екстрену службу при стихійних лихах, яка допомагає при пандеміях та повенях, а також бере участь у закордонних місіях, наприклад, в Афганістані та Малі. "Але ці часи минули", - вважає Ламбрехт. Вона додала, що у пріоритеті бундесверу відтепер стоятиме національна оборона та оборона альянсу.