Німеччина планує стати провідною військовою державою Європи

Міністерство оборони Німеччини оголосило про плани створити найсильнішу армію в Європі. До початку наступного десятиліття країна планує створити три боєготові армійські дивізії.
Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у своїй програмній промові на Німецькому товаристві зовнішньої політики.
Щоб досягти цих цілей, влада повинна інвестувати в оборону не менше 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.
За її словами, до початку 2030-х років у Німеччині створять три боєготові армійські дивізії, а також послаблять суворе регулювання німецького оборонного експорту для можливості активніше брати участь у європейських оборонних проєктах.
Міністр зазначила, що роль Німеччини у Другій світовій війні призвела до скептицизму у населення щодо військових сил. Вона зазначила, що німці звикли розглядати бундесвер як екстрену службу при стихійних лихах, яка допомагає при пандеміях та повенях, а також бере участь у закордонних місіях, наприклад, в Афганістані та Малі. "Але ці часи минули", - вважає Ламбрехт. Вона додала, що у пріоритеті бундесверу відтепер стоятиме національна оборона та оборона альянсу.
Російське вторгнення в Україну змусило озброїтись не лише Європу, а й Японію. Країна підготувала рекордний оборонний бюджет, підсумкова сума якого може становити не менше 6 трлн ієн ($43,3 млрд). Правляча партія закликала довести оборонні витрати до 2% ВВП. Кошти виділять на безпілотники, кібербезпеку, дослідження у галузі гіперзвукової зброї, а також розвиток космічного потенціалу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі