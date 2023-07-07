У Німеччині схвалили плани на закупівлю боєприпасів на суму 783,3 млн євро

Бюджетний комітет Німеччини схвалив плани на закупівлю боєприпасів на суму 783,3 млн євро, які охоплюють постачання частини цих боєприпасів Україні.

Про це повідомляє Europäische Sicherheit und Technik.

Напередодні федеральне Міністерство оборони та Міністерство фінансів країни представили відповідальним комітетам із ухвалення рішення дев'ять спільних пропозицій на закупівлю боєприпасів.



Боєприпаси призначені для самохідної гаубиці PzH 2000, бойової машини піхоти Puma, основного бойового танка Leopard 2 та стрілецької зброї.



Попередньо також відомо, що заплановані закупівлі переважно призначаються Україні або замість боєприпасів, що вирушають для потреб Збройних сил. Загалом для Києва буде виділено снаряди на суму 203,1 мільйона євро.