Олаф Шольц відвідає Росію 15 лютого – Кремль

15:03 04 лютий Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Росію для переговорів із президентом Володимиром Путіним 15 лютого, заявив у п'ятницю Кремль.



"15-го числа відбудеться візит Шольца до Москви", - повідомив журналістам офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що лідери двох країн проведуть "змістовні" двосторонні переговори.



Ця заява була зроблена на тлі великих дипломатичних зусиль Європи з ослаблення напруженості після того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, що викликало побоювання вторгнення.



Раніше цього тижня Шольц сказав, що поїде до Москви, щоб обговорити кризу.



Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає від Заходу широких гарантій безпеки, зокрема, заборони Україні вступати до НАТО.



Два лідери також мають намір обговорити спірний газопровід «Північний потік — 2» з Росії до Німеччини, а також багато інших спірних двосторонніх та міжнародних питань.



Німеччина традиційно вважається більш відкритою для відносин із Росією, ніж деякі інші західні країни, але є деякі джерела напруженості.