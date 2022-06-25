Гепатит невідомого походження виявлено у 920 дітей, - ВООЗ

12:28 25 червня Київ, Україна

Все нові та нові вірусні інфекції атакують людство. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що отримали повідомлення про виявлені у дітей у 33 країнах 920 передбачуваних випадків гепатиту невідомого походження. Про це у п'ятницю, 24 червня, повідомило агентство Reuters з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як уточнюється, 18 хворих дітей в результаті померли. Також у 45 випадках знадобилася пересадка органів. Половину випадків гепатиту невідомого походження виявили в європейських країнах, у тому числі - 267 у Великій Британії, де вперше було зафіксовано захворювання та відзначалася найбільша кількість хворих.

З 422 випадків, де відомі стать та вік хворих, більше випадків припадає на хлопчиків, значна кількість з них молодша за шість років.

У ВООЗ оцінюють ризик на глобальному рівні як помірний.

В організації зазначили, що при цьому виді гепатиту у дітей розвивається гостра печінкова недостатність.

Джерело зараження та способи передачі збудника вивчаються, поширені віруси гепатиту (А, В, С, D та E), не були виявлені в цих випадках захворювань.

Нагадаємо, вже у 14 країнах, у тому числі в США та Європі зафіксували випадки захворювання на мавпову віспу, попередницю якої вдалося остаточно перемогти у 1970-х роках.. В Україні вірус наразі не виявлено.