Генсек ООН зустрінеться з держсекретарем США з іранського питання

Станом на 20 серпня 2020 запланована зустріч глави ООН і держсекретаря США, на якій будуть обговорюватися питання, що стосуються іранської проблеми.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і держсекретар Майкл Помпео обговорять в четвер намір США повернути санкції щодо Ірану. Про це повідомив в середу на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, "зустріч пройде в четвер вдень в особистій резиденції генерального секретаря".

Як повідомили ТАРС дипломатичні джерела, переговори стосуватимуться наміри Вашингтона запустити процедуру повернення санкцій ООН щодо Ірану.

Представник генсека, відповідаючи на питання про право США починати подібну процедуру, незважаючи на вихід з іранської ядерної угоди, зазначив, що рішення про законність запиту США повинні приймати країни-члени ООН, а не генсек.

"Це є рішенням і темою для коментарів держав-членів [ООН]", - сказав він.

Президент США 15 серпня заявив, що Вашингтон на наступному тижні почне працювати над запуском процедури повернення санкцій ООН. До цього американський проект резолюції про продовження збройового ембарго відносно Ірану не набрав в РБ ООН потрібної кількості голосів: більшість країн при голосуванні утрималися, а Росія і Китай виступили проти.