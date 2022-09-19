Генсек ООН закликає Україну та росію провести масштабний обмін військовополоненими

Про це повідомляють росЗМІ.

"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхніх сімей. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "всіх на всіх", щоб усунути цю драму у житті стількох людей", - зазначив він.