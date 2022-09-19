Генсек ООН закликає Україну та росію провести масштабний обмін військовополоненими
10:51 19 вересня Київ, Україна
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Україну та росію провести масштабний обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".
Про це повідомляють росЗМІ.
"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхніх сімей. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "всіх на всіх", щоб усунути цю драму у житті стількох людей", - зазначив він.
Разом з тим, Гутерріш допускає, що ООН може посприяти в масштабному обміні полоненими.
"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива МКЧХ. Звичайно, ми б хотіли, щоб росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - заявив генсек ООН
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