Генсек ООН закликав міжнародну спільноту об’єднатися для придушення терзагрози в Афганістані

20:40 16 серпня Київ, Україна





Про це він заявив у понеділок на засіданні Ради Безпеки Міжнародне співтовариство має згуртуватися, щоб Афганістан не став базою або притулком для терористичних організацій.Про це він заявив у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН з питань Афганістану.



«Я закликаю Раду Безпеки і все міжнародне співтовариство в цілому об'єднатися, працювати разом і діяти спільно і використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані і гарантії дотримання основних прав людини», - сказав Гутерреш.



За його словами, міжнародне співтовариство має згуртуватися для того, щоб Афганістан «ніколи більше не використовувався як база або притулок для терористичних організацій».



Генсек зазначив, що співробітники ООН продовжують працювати в Афганістані в тих районах, які перейшли під контроль талібів.



«Я з полегшенням повідомляю, що в значній мірі наш персонал і приміщення користуються повагою», - додав він, закликавши талібів і надалі «поважати цілісність і недоторканність дипломатичних посланників і приміщень».



Він зазначив, що ООН буде надавати підтримку афганському народу "в скрутну хвилину».



За його словами, гуманітарна криза в Афганістані зачіпає 18 мільйонів осіб - це майже половина населення країни.



Гутерреш нагадав, що в опублікованій вчора заяві таліби пообіцяли працювати з наявними в державі інститутами. «Вкрай важливо продовжувати виплачувати зарплату цивільним службовцям, підтримувати інфраструктуру, відновити роботу аеропортів, продовжувати надавати послуги охорони здоров'я та освіти», - зазначив генсек.



«Наступні дні будуть вирішальними», - додав він.