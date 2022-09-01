Генсек НАТО прийме президента Сербії та прем'єр-міністра Косово

19:16 12 серпня Київ, Україна

17 серпня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента Сербії Олександра Вучича та прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті.


Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що пресконференцію Столтенберга з Вучичем заплановано на 16:30 за Києвом. А з прем'єр-міністром Косово Генсек НАТО виступить перед ЗМІ о 18:00.

Альбін Курті, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та спецпредставник ЄС з діалогу між Белградом та Пріштіною Мирослав Лайчак 18 серпня обговорять у Брюсселі вирішення поточних проблем між Сербією та Косово.

Раніше Вучич заявив, що Косово "під приводом боротьби зі злочинністю" нібито готується до "ліквідації" сербського населення у своїх північних районах.