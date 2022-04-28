Генсек НАТО має намір оновити стратегічну концепцію альянсу
09:00 01 грудня Київ, Україна
Генеральний секретар НАТО
Йенс Столтенберг заявив про необхідність оновлення чинної стратегічної концепції альянсу, а також анонсував проведення наступного саміту вже на початку 2021 року в Брюсселі.
Також Столтенберг повідомив, що телефонна розмова з обраним президентом США Джо Байденом вже відбулася.
"У ході телефонної розмови я запросив Джо Байдена на саміт НАТО в Брюссель на початку наступного року. Дата ще не визначена, але буде саміт НАТО, будуть всі лідери НАТО, і, звичайно, Джо Байден. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу привітати президента Байдена в наступному році на саміті НАТО тут, в Брюсселі, тому що це оптимальний варіант для всіх лідерів НАТО, щоб зустрітися",
- сказав він в ході відео-пресконференції.
Генсек також повідомив, що має намір на цьому саміті представити свої пропозиції, спрямовані на посилення альянсу в політичному і оборонному аспекті щодо того, як продовжувати зміцнювати і адаптувати НАТО, так званий проєкт "НАТО 2030".
"Моя мета з "НАТО 2030" - гарантувати, що НАТО залишається сильним альянсом, продовжує інвестувати в себе і буде сильним в політичному аспекті. Я буду продовжувати (працювати - прим. ред.) з "НАТО 2030", завтра міністри закордонних справ обговорять (пропозиції групи експертів - прим. ред.), і після цього робота буде продовжуватися", - додав він.
Столтенберг також висловився за оновлення чинної стратегічної концепції альянсу.
"Я вже говорив, що прийшов час оновити стратегічну концепцію НАТО, тому що нинішня сфера безпеки фундаментально змінилася відтоді, як в 2010 році була затверджена наявна концепція", - вважає генсек НАТО.
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