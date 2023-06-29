Генеральний секретар НАТО скликав зустріч із вступом Швеції до альянсу

07:30 29 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Associated Press.



Зазначається, що це "остання відчайдушна спроба Столтенберга поставити скандинавську країну серед лав НАТО як члена саміту", яка відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня цього року. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав на 6 липня зустріч високопосадовців із Туреччини, Швеції та Фінляндії, щоб спробувати подолати заперечення Туреччини проти вступу Швеції до альянсу.Про це повідомляє Associated Press.Зазначається, що це "остання відчайдушна спроба Столтенберга поставити скандинавську країну серед лав НАТО як члена саміту", яка відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня цього року.

"Це був би символічний момент і ще одне свідчення того, як війна Росії в Україні спонукає країни приєднатися до західного альянсу", - пише видання.

У той же час, як зазначають в AP, угорські законодавці заявили, що давно відкладене голосування в парламенті щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО відбудеться не раніше осінньої законодавчої сесії, що майже напевно означатиме, що скандинавська країна не приєднається до альянсу до початку саміту.



Туреччина також не схвалює вступ Швеції до НАТО, особливо на тлі демонстрацій у Стокгольмі.



