Генеральне представництво Росії в Німеччині закидали пляшками з фарбою

07:04 22 жовтня Київ, Україна

Невідомі закидали Генеральне консульство Росії у німецькому місті Лейпциг пляшками із синьою та жовтою фарбою. Про це повідомляє інформаційне агентство DW.

Поліція Саксонії повідомила, що внаслідок інциденту забруднено стіни та ворота дипломатичної місії.

Розслідування інциденту Поліцейський центр боротьби з тероризмом та екстремізмом.

Нагадаємо, що в ході масованих ракетних обстрілів України 10 жовтня війська Росії били по об'єктах дипломатичних установ іноземних держав у Києві.

Зокрема одна з ракет пошкодила візовий відділ Посольства Німеччини, а друга - будівля, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС.