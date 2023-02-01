General Atomics запропонував Україні викупити два дрони за один долар

Виробник зброї General Atomics у США запропонував владі України придбати два безпілотники Reaper MQ-9 по одному долару в рамках підготовки до очікуваного наступу росії.
Про це повідомляє WSJ.
Видання уточнює, що якщо угоду буде схвалено, то Україні доведеться сплатити лише доставку дронів на передову. Витрати на транспортування можуть сягати 10 млн доларів — включаючи підготовку, відправлення БПЛА та технічне обслуговування.
Угода може відбутися лише після схвалення Білого дому.
Reaper MQ-9 можуть перебувати в повітрі до дев'ятої години і переносити авіаційні бомби та ракети.
Про це повідомляє WSJ.
Видання уточнює, що якщо угоду буде схвалено, то Україні доведеться сплатити лише доставку дронів на передову. Витрати на транспортування можуть сягати 10 млн доларів — включаючи підготовку, відправлення БПЛА та технічне обслуговування.
Угода може відбутися лише після схвалення Білого дому.
Reaper MQ-9 можуть перебувати в повітрі до дев'ятої години і переносити авіаційні бомби та ракети.
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