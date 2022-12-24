Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про підсумки візиту до Москви

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що переговори про створення захисної зони навколо окупованої російськими військами української Запорізької атомної електростанції просуваються. Про це повідомляє прес-служба агентства.
Як відомо, напередодні у Москві відбулася зустріч Гроссі з директором Росатому Олексієм Ліхачовим.
Він зазначив, що вчорашня багатогодинна зустріч у Москві стала "черговим раундом необхідних обговорень щодо створення захисної зони для Запорізької АЕС".
За його словами, цей "план" допоможе запобігти ядерній аварії, припинивши обстріл із зони навколо найбільшої в Європі станції.
Зазначається, що консультації з безпеки ЗАЕС з обома сторонами буде продовжено найближчим часом.
Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебував у Москві для обговорення створення захисної зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ може винести рішення щодо безпеки ЗАЕС вже до кінця року.
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