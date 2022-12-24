Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про підсумки візиту до Москви

11:29 24 грудня Київ, Україна

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що переговори про створення захисної зони навколо окупованої російськими військами української Запорізької атомної електростанції просуваються. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Як відомо, напередодні у Москві відбулася зустріч Гроссі з директором Росатому Олексієм Ліхачовим.

"Дипломатичні зусилля щодо створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні просуваються з метою узгодження та впровадження вкрай необхідного заходу найближчим часом", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Він зазначив, що вчорашня багатогодинна зустріч у Москві стала "черговим раундом необхідних обговорень щодо створення захисної зони для Запорізької АЕС".

"Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерній аварії.. Я продовжую свої зусилля щодо досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності", - сказав Гроссі.

За його словами, цей "план" допоможе запобігти ядерній аварії, припинивши обстріл із зони навколо найбільшої в Європі станції.

"ЗАЕС перебуває на активній лінії фронту у розпал масштабної війни, тому ситуація залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною", - додав гендиректор МАГАТЕ.

Зазначається, що консультації з безпеки ЗАЕС з обома сторонами буде продовжено найближчим часом.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебував у Москві для обговорення створення захисної зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ може винести рішення щодо безпеки ЗАЕС вже до кінця року.