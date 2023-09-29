Газпром визнав зменшення видобутку на 25% через відмову "низки країн" від російського газу
15:17 29 вересня Київ, Україна
Російський "Газпром"
вперше у 2023 році опублікував свої операційні показники з видобутку та постачання газу, в яких засвідчено зниження видобутку газу в росії майже на 25%.
Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на звіт компанії.
"За підсумками I півріччя 2023 року видобуток природного та попутного газу групи "Газпром" на території росії склав 179,45 млрд куб. м. Зниження на 24,7% пов'язане з прийняттям у низці країн політично мотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу", - йдеться у звіті.
За І півріччя 2023 року "Газпром" поставив на внутрішній та зовнішні ринки 166 млрд куб. м газу (за аналогічний період 2022 року – 225,7 млрд куб. м).
"Споживання газу у звітному періоді перебувало під впливом погодних, економічних та геополітичних факторів. Уповільнення економічної активності в Європі сприяло збереженню показників споживання газу на низьких значеннях. При цьому попит на російський газ у цьому регіоні також був під впливом геополітичного чинника та високого рівня заповнення європейських ПСГ", - повідомила компанія.
"Газпром" вперше цього року опублікував свої операційні показники з видобутку та постачання газу. Раніше, до кінця 2022 року, компанія повідомляла ці дані двічі на місяць. На початку 2022 російські компанії отримали право максимально скоротити публікацію звітності.
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