Газпром визнав зменшення видобутку на 25% через відмову "низки країн" від російського газу

15:17 29 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на звіт компанії. Російський "Газпром" вперше у 2023 році опублікував свої операційні показники з видобутку та постачання газу, в яких засвідчено зниження видобутку газу в росії майже на 25%.Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на звіт компанії.

"За підсумками I півріччя 2023 року видобуток природного та попутного газу групи "Газпром" на території росії склав 179,45 млрд куб. м. Зниження на 24,7% пов'язане з прийняттям у низці країн політично мотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу", - йдеться у звіті.

За І півріччя 2023 року "Газпром" поставив на внутрішній та зовнішні ринки 166 млрд куб. м газу (за аналогічний період 2022 року – 225,7 млрд куб. м).

"Споживання газу у звітному періоді перебувало під впливом погодних, економічних та геополітичних факторів. Уповільнення економічної активності в Європі сприяло збереженню показників споживання газу на низьких значеннях. При цьому попит на російський газ у цьому регіоні також був під впливом геополітичного чинника та високого рівня заповнення європейських ПСГ", - повідомила компанія.

"Газпром" вперше цього року опублікував свої операційні показники з видобутку та постачання газу. Раніше, до кінця 2022 року, компанія повідомляла ці дані двічі на місяць. На початку 2022 російські компанії отримали право максимально скоротити публікацію звітності.