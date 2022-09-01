«Газпром» повністю зупинив постачання газу трубопроводом «Північний потік»

12:24 31 серпня Київ, Україна

Держкомпанія "Газпром" повністю зупиняє прокачування газу по "Північному потоку" на три доби - з 31 серпня до 3 вересня.

Про зупинення подачі газу йдеться у повідомленні держкомпанії.



"Газпром" стверджує, що припинення роботи трубопроводу пов'язане з необхідністю проведення профілактичних робіт на компресорній станції (КС) "Портова". За підсумками проведення профілактичних робіт держкомпанія обіцяє відновити подачу газу до 33 млн кубів на добу за потужності газопроводу на рівні 167 млн кубів.



Необхідність проведення технічних робіт у "Газпромі" пояснили вимогами компанії Siemens. Відповідно до регламенту використання від німецької компанії, кожні 1000 годин необхідно проводити технічне обслуговування агрегату, що включає: огляд корпусу на наявність тріщин, вибоїн, деформацій, плям опіків, очищення корпусу; огляд систем олійного забезпечення, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікань, протяжку з'єднань та усунення причин витоків; перевірку працездатності запобіжних клапанів та налаштування системи регулювання витрати повітря.



Рішення російської компанії створюють ризики для енергетичного ринку Європи. Водночас Європа вже починає звикати до такої поведінки з боку Газпрому. Європейські політики впевнені, що кремль використовує газ як інструмент для шантажу за підтримку України у війні.



Скорочення постачання російського газу спровокувало нову хвилю енергетичної кризи в Європі. Ціни на газ на піку досягали позначок у районі $3500 за тисячу кубометрів газу. Щоб знизити наслідки кризи, Європа раніше вже вжила низку заходів. Країни нарощують постачання газу з альтернативних джерел: Норвегії, Азербайджану, країн Північної Африки, а також зрідженого газу зі США, Катару та інших країн.