Газпром майже наполовину скоротив постачання газу до країн Євросоюзу
13:10 08 вересня Київ, Україна
Газпром скоротив постачання газу до країн Євросоюзу у 2022 році майже наполовину.
"З початку року країни Європейського Союзу скоротили постачання російського газу на свій ринок на 48%, а з урахуванням Великобританії – на 49%", – йдеться у повідомленні компанії у Telegam.
Запаси газу в ЄС на цей момент становлять у середньому 82%, що набагато вище за показники попередніх років. При цьому, частка російського газу в загальному імпорті Євросоюзу впала до 9%.
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