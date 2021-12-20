«Газпром» оштрафований на 57 млн ​​доларів

12:27 03 серпень Київ, Україна

Антимонопольний комітет Польщі, за відмову співпрацювати в розслідуванні у справі про будівництво «Північного потоку-2», наклав штраф на російський «Газпром» в розмірі 57 млн доларів.

«Голова управління із захисту конкуренції та захисту прав споживачів Республіки Польща (UOKiK) Томаш Хрустни наклав штраф в розмірі майже 213 мільйонів злотих на« Газпром »- це результат відсутності співпраці в розслідуванні, проведеному в зв'язку з будівництвом газопроводу« Північний потік-2 », - повідомив регулятор.

У повідомленні UOKiK йдеться, що їх розслідування стосується створення консорціуму, що фінансує будівництво газопроводу «Північний потік-2» без необхідного на те згоди голови UOKiK.

«Голова UOKiK пред'явив звинувачення шести компаніям:« Газпром »з Російської Федерації, Engie зі Швейцарії, а також Uniper, OMV, Shell і Wintershall з Голландії», - йдеться в релізі.

Там також зазначають, що в ході цього розгляду голова UOKiK звернувся за документами, що стосуються справи також до «Газпрому», проте компанія відмовилася надати інформацію, важливу для проведеного розгляду.