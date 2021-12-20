«Газпром» оштрафований на 57 млн ​​доларів

Антимонопольний комітет Польщі, за відмову співпрацювати в розслідуванні у справі про будівництво «Північного потоку-2», наклав штраф на російський «Газпром» в розмірі 57 млн доларів.
У повідомленні UOKiK йдеться, що їх розслідування стосується створення консорціуму, що фінансує будівництво газопроводу «Північний потік-2» без необхідного на те згоди голови UOKiK.
Там також зазначають, що в ході цього розгляду голова UOKiK звернувся за документами, що стосуються справи також до «Газпрому», проте компанія відмовилася надати інформацію, важливу для проведеного розгляду.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі