«Газпром» почав у промислових масштабах спалювати надлишки газу замість постачання до Європи

15:21 04 серпня Київ, Україна

У росії зараз спалюють таку кількість природного газу, що полум'я видно до самої Фінляндії - факельне спалювання, яке триває більше місяця, може свідчити про проблеми.

Факельне спалювання означає контрольоване та навмисне знищення газу шляхом спалювання.



Як повідомляє Yle з посиланням на очевидців і дані NASA, гігантський факел уже півтора місяці горить на російсько-фінському кордоні поблизу компресорної станції Портова, де встановлені турбіни Північного потоку. Смолоскип виник 17 червня - через три дні після того, як прокачування трубопроводом було знижено спочатку на 40%, а потім ще на третину.

Зараз «Газпром» качає «Північним потоком» лише 20% граничної потужності, і смолоскип біля Фінської затоки, який видно по той бік кордону, горить щодня.



«Газпром» постачає до Європи мінімальні обсяги газу майже за всю історію, зазначають економісти Єльського університету.. Це нервує владу Німеччини, де до перспективи дефіциту газу додається обміління Рейну: рівень води в річці опустився до 7 сантиметрів від критичного, а якщо його досягнуть, рух барж зупиниться, паралізуючи торгівлю товарами від палива до хімікатів.



Експорт «Газпрому» в липні звалився на 58%, а видобуток – на третину. Але це вже не лякає президента володимира путіна, який, як стверджують джерела Bloomberg, дав доручення морити Європу «газовим голодом» аж до скасування санкцій.



Росії вже «нічого втрачати», констатує Джуліан Лі, стратег з нафтового ринку Bloomberg, який раніше працював старшим аналітиком Центру глобальних енергетичних досліджень. "Газпром" прорахував можливість відключення газу європейським споживачам аж до 2023 року, стверджують джерела Bloomberg.



За словами одного з них, технічні проблеми на "Північному потоці" реальні, проте "Газпром" міг би не зупиняти ще одну турбіну, продовживши термін її експлуатації без ремонту.



Без російського газу на Європу чекає рецесія, каже головний економіст IIF Робін Брукс. Слідом за економікою, вважає він, продовжить падіння і курс євро - нижче за паритет з доларом, який був пробитий цього літа вперше за 20 років.



Але росія залежна від Європи щодо газу сильніше, ніж Європа від росії, підкреслюють економісти Єля: частка «Газпрому» на європейському ринку - лише 35%. Росія ж продає до Європи 83% свого експортного газу.