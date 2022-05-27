"Газпром" може втратити сховище в Австрії

20:36 27 травня Київ, Україна





За його словами, газове питання було порушено під час 45-хвилинної телефонної розмови з президентом рф володимиром путіним. Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що російська газова монополія втратить австрійське сховище в Хайдахе, друге найбільше в Центральній Європі, якщо не заповнюватиме його газом.За його словами, газове питання було порушено під час 45-хвилинної телефонної розмови з президентом рф володимиром путіним.

"Я йому вказав на те, що якщо "Газпром" не користуватиметься сховищем у Хайдахе, тоді "Газпром" втратить це сховище, і воно буде передано іншим постачальникам енергії для заповнення", - сказав Нехаммер на пресконференції у Відні.

Путін, за словами Нехаммера, пообіцяв стабільне постачання газу до Австрії, а також «дав позитивні сигнали» щодо українського зерна, заблокованого в чорноморських портах. У чому саме полягали сигнали, канцлер не пояснив, але додав, що передасть позицію путіна в ООН.



Нагадаємо, наприкінці березня влада Німеччини ввела процедуру зовнішнього управління в колишньому дочірньому підприємстві «Газпрому» Gazprom Germania GmbH. Компанія, що управляє сховищем Реден, була передана під контроль Федерального мережевого агентства ФРН.



Цьому передували обшуки в офісах дочірніх підприємств Газпрому у справі про можливе маніпулювання газовим ринком.



Російська компанія, нагадаємо, з серпня минулого року припинила продаж газу на спотовому ринку, обмежившись довгостроковими контрактами, а також не стала наповнювати власні сховища напередодні зимового опалювального сезону.