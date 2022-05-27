"Газпром" може втратити сховище в Австрії

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що російська газова монополія втратить австрійське сховище в Хайдахе, друге найбільше в Центральній Європі, якщо не заповнюватиме його газом.
За його словами, газове питання було порушено під час 45-хвилинної телефонної розмови з президентом рф володимиром путіним.
За його словами, газове питання було порушено під час 45-хвилинної телефонної розмови з президентом рф володимиром путіним.
Путін, за словами Нехаммера, пообіцяв стабільне постачання газу до Австрії, а також «дав позитивні сигнали» щодо українського зерна, заблокованого в чорноморських портах. У чому саме полягали сигнали, канцлер не пояснив, але додав, що передасть позицію путіна в ООН.
Нагадаємо, наприкінці березня влада Німеччини ввела процедуру зовнішнього управління в колишньому дочірньому підприємстві «Газпрому» Gazprom Germania GmbH. Компанія, що управляє сховищем Реден, була передана під контроль Федерального мережевого агентства ФРН.
Цьому передували обшуки в офісах дочірніх підприємств Газпрому у справі про можливе маніпулювання газовим ринком.
Російська компанія, нагадаємо, з серпня минулого року припинила продаж газу на спотовому ринку, обмежившись довгостроковими контрактами, а також не стала наповнювати власні сховища напередодні зимового опалювального сезону.
Нагадаємо, наприкінці березня влада Німеччини ввела процедуру зовнішнього управління в колишньому дочірньому підприємстві «Газпрому» Gazprom Germania GmbH. Компанія, що управляє сховищем Реден, була передана під контроль Федерального мережевого агентства ФРН.
Цьому передували обшуки в офісах дочірніх підприємств Газпрому у справі про можливе маніпулювання газовим ринком.
Російська компанія, нагадаємо, з серпня минулого року припинила продаж газу на спотовому ринку, обмежившись довгостроковими контрактами, а також не стала наповнювати власні сховища напередодні зимового опалювального сезону.
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