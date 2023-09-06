Газові трейдери запасають газ в Україні, незважаючи на військові ризики - Reuters

Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами та доступними потужностями, незважаючи на ризики, пов'язані із тривалою війною.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Після вторгнення росії в Україну Європейський Союз прагнув збільшити обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення поставок з росії, особливо в зимові місяці пікового попиту. Очікується, що країни ЄС досягнуть мети та заповнять свої сховища на 90% до 1 листопада. Станом на 7 серпня газосховища країн ЄС було заповнено на 87%.
Трейдери заявили — зберігання газу в Україні має комерційну логіку, щоб скористатися нижчими цінами вже зараз, а не під час майбутнього постачання газу.
У вересні газ із постачанням коштує 30 євро за мегават-годину порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року, які становлять 49 євро на нідерландському газовому ф'ючерсному ринку TTF. Чеська група EPH повідомила, що її рішення використати українське сховище є ознакою довіри до країни.
"Нафтогаз" заявив, що іноземні клієнти можуть використати понад 10 млрд кубометрів сховищ місткістю близько 30 мільярдів кубометрів, переважно на заході, далеко від лінії фронту.
Словацька державна компанія SPP, яка постачає більшу частину словацького ринку частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ з огляду на те, що словацькі сховища вже заповнені на 90%.
Аналітичний центр Bruegel заявив минулого місяця, що Україна може збільшити ємність сховищ у Європі приблизно на 10%.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Після вторгнення росії в Україну Європейський Союз прагнув збільшити обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення поставок з росії, особливо в зимові місяці пікового попиту. Очікується, що країни ЄС досягнуть мети та заповнять свої сховища на 90% до 1 листопада. Станом на 7 серпня газосховища країн ЄС було заповнено на 87%.
Трейдери заявили — зберігання газу в Україні має комерційну логіку, щоб скористатися нижчими цінами вже зараз, а не під час майбутнього постачання газу.
У вересні газ із постачанням коштує 30 євро за мегават-годину порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року, які становлять 49 євро на нідерландському газовому ф'ючерсному ринку TTF. Чеська група EPH повідомила, що її рішення використати українське сховище є ознакою довіри до країни.
"Нафтогаз" заявив, що іноземні клієнти можуть використати понад 10 млрд кубометрів сховищ місткістю близько 30 мільярдів кубометрів, переважно на заході, далеко від лінії фронту.
Словацька державна компанія SPP, яка постачає більшу частину словацького ринку частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ з огляду на те, що словацькі сховища вже заповнені на 90%.
Аналітичний центр Bruegel заявив минулого місяця, що Україна може збільшити ємність сховищ у Європі приблизно на 10%.
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