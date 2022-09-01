Газові сховища Франції заповнені більш як на 90%

11:54 25 серпня Київ, Україна

Франція заповнила свої газові сховища більш ніж на 90% і має добрі шанси виконати урядову мету по 100% заповненості до листопада.

Про це повідомляє Le Figaro за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).



Заповненість сховищ на 25 серпня сягнула 90,06%. В одного з операторів французької газотранспортної системи це понад 91%, в іншого – майже 90%.



Міністр екологічного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше раніше зазначила, що уряд має на меті заповнити сховища на 100% до 1 листопада, тоді як зазвичай на цю дату заповнення становило близько 85%.



Франція має більш вигідне становище, ніж деякі інші європейські країни, оскільки може розраховувати на свої АЕС і новий метановий термінал.