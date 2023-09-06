Газові сховища ЄС заповнені на 90% із випередженням графіка

15:12 18 серпня Київ, Україна

Європейський Союз уже у серпні заповнив свої газові сховища більш ніж на 90%, хоч планували зробити це у листопаді.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Водночас ми відмовляємось від російського газу", - написала фон дер Ляєн.
Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, погодженими минулого року, країни-члени ЄС мали заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада, повідомляють у Єврокомісії.

Раніше в МВФ повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і запровадження антиросійських санкцій країни Європи значно скоротили свою залежність від російського газу - від 40% до 10%.

Євросоюз має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Більшість імпортованих з росії газу та нафти планують замінити іншими джерелами і збільшити імпорт не з росії.

У той самий час Великобританія 1 січня цього року вже повністю припинила імпорт зрідженого газу з росії.