Газові сховища ЄС заповнені на 90% із випередженням графіка

Європейський Союз уже у серпні заповнив свої газові сховища більш ніж на 90%, хоч планували зробити це у листопаді.



Раніше в МВФ повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і запровадження антиросійських санкцій країни Європи значно скоротили свою залежність від російського газу - від 40% до 10%.



Євросоюз має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Більшість імпортованих з росії газу та нафти планують замінити іншими джерелами і збільшити імпорт не з росії.



У той самий час Великобританія 1 січня цього року вже повністю припинила імпорт зрідженого газу з росії.