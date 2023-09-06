Газова співпраця: Угорщина домовилася про постачання газу з Туреччини

Турецька компанія BOTAS уклала угоду з угорською фірмою MVM про постачання природного газу до Угорщини. Підписання документа відбулося під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Будапешта.
Цю інформацію повідомляє видання Daily Sabbah.
Згідно з угодою, початок експорту газу з Туреччини заплановано на 2024 рік. Поки що обсяги поставок залишаються конфіденційними.
Зазначається, що в рамках співпраці між BOTAS та MVM планується використання турецької інфраструктури для виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) та створення газосховищ, які обслуговують обидві країни.
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар наголосив: "Це історичний момент, оскільки вперше ми почнемо постачання газу до європейської країни, яка не межує безпосередньо з нами."
Президент Ердоган також підкреслив, що у 2022 році оборот торгівлі між Туреччиною та Угорщиною становив $3,5 млрд, і обидві країни мають намір збільшити цей показник до $6 млрд.
Нагадаємо, на початку цього року Туреччина також уклала аналогічну угоду з Болгарією про постачання газу у розмірі до 1,5 млрд кубометрів на рік протягом 13 років.
Цю інформацію повідомляє видання Daily Sabbah.
Згідно з угодою, початок експорту газу з Туреччини заплановано на 2024 рік. Поки що обсяги поставок залишаються конфіденційними.
Зазначається, що в рамках співпраці між BOTAS та MVM планується використання турецької інфраструктури для виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) та створення газосховищ, які обслуговують обидві країни.
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар наголосив: "Це історичний момент, оскільки вперше ми почнемо постачання газу до європейської країни, яка не межує безпосередньо з нами."
Президент Ердоган також підкреслив, що у 2022 році оборот торгівлі між Туреччиною та Угорщиною становив $3,5 млрд, і обидві країни мають намір збільшити цей показник до $6 млрд.
Нагадаємо, на початку цього року Туреччина також уклала аналогічну угоду з Болгарією про постачання газу у розмірі до 1,5 млрд кубометрів на рік протягом 13 років.
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