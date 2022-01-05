Газова революція в Казахстані: мітингувальники почали захоплювати будівлі міських адміністрацій

13:53 05 січень Київ, Україна

Незважаючи на відставку уряду та запровадження режиму надзвичайної ситуації, у Казахстані продовжуються зіткнення та протести. Мітингувальники почали захоплювати будівлі міськадміністрацій в Алмати та Актобі.

Після захоплення демонстрантами у будівлі адміністрації розпочалася пожежа. Пожежники відсутні на місці події.

За повідомленням інформагентства KazTAG, також горить будівля прокуратури в Алмати та будівля резиденції глави Казахстану, яку намагаються штурмувати протестувальники.

Також учасники протестних мітингів в Актобі, на заході Казахстану, проникли в будівлю адміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Казахстан". За даними агентства, двері будинку відчинені, мітингувальники вриваються усередину.