Газова ера Туреччини

15:25 20 серпень Київ, Україна





Команда бурового судна "Фатіх", яка проводила розвідку біля кордонів Румунії та Болгарії. Знайшла родовища газу, обсяг покладів газу поки не уточнюється.



Відзначається, що на тлі нового відкриття потреба Туреччини в російському газі може відпасти.



До слова, офіційно дані про виявлені родовищах поки не підтверджені, проте президент країни Реджеп Тайіп Ердоган нещодавно оголосив, що в Туреччині настає нова ера і пообіцяв розповісти "дуже добру новину для країни".



Незважаючи на те що обсяг газу поки невідомий, аналітики вже роблять прогнози на майбутнє. Незабаром Туреччина може відмовитися від російського газу , завдяки знайденому, на турецькій території в Чорному морі родовища газу.Команда бурового судна "Фатіх", яка проводила розвідку біля кордонів Румунії та Болгарії. Знайшла родовища газу, обсяг покладів газу поки не уточнюється.Відзначається, що на тлі нового відкриття потреба Туреччини в російському газі може відпасти.До слова, офіційно дані про виявлені родовищах поки не підтверджені, проте президент країни Реджеп Тайіп Ердоган нещодавно оголосив, що в Туреччині настає нова ера і пообіцяв розповісти "дуже добру новину для країни".Незважаючи на те що обсяг газу поки невідомий, аналітики вже роблять прогнози на майбутнє.

"Якщо Туреччина вирішить експортувати газ, в ньому можуть бути зацікавлені, наприклад, Болгарія, Україна і Греція. Навіщо Туреччини продовжувати імпортувати газ з Росії? "- прокоментував керуючий директор консалтингової компанії Merkel Energy Крістоф Меркель.

Нагадаємо, що по дну Чорного моря йде газопровід "Турецький потік", побудований для збільшення частки російського газу на турецькому ринку і для зниження залежності від транзиту через Україну. Необхідність його використання тепер знаходиться під питанням.