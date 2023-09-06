Гаваї у вогні: лісові пожежі на острові забрали життя 36 людей

08:35 11 серпня Київ, Україна

Кількість жертв внаслідок лісових пожеж на острові Гавайського архіпелагу - Мауї зросла до 36 осіб. Це одне з найбільш катастрофічних лих в історії американського штату Гаваї.



Про це пише місцеве видання Hawaii News Now.



Місцева влада підтвердила, що щонайменше 20 людей отримали серйозні опіки, троє постраждалих перебувають у критичному стані. Понад 2000 людей із постраждалих районів розмістили у чотирьох тимчасових притулках.

"Пожежі знищили цілі міста, зокрема, історичне місто Лагаїна", - йдеться у повідомленні.





Роботу пожежників полегшує припинення сильного вітру, тому вони можуть боротися з вогнем з повітря. На сьогодні відомо, що 271 споруду пошкоджено чи знищено вогнем. Напередодні президент



За даними CNN, берегова охорона США вивезла понад пів сотні людей, які рятувалися від диму та вогню в океані. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Місцеві жителі відзначають катастрофічність лісових пожеж. Популярне серед туристів місто Лагаїна на заході острова Мауї було столицею архіпелагу протягом 1820-1845 років. Зараз полум'я ще палає, вирує не менше трьох пожеж, які можуть вийти з-під контролю. Доступ до району Лагаїни заблокований, оцінити масштаб біди місцева влада ще не може.Роботу пожежників полегшує припинення сильного вітру, тому вони можуть боротися з вогнем з повітря. На сьогодні відомо, що 271 споруду пошкоджено чи знищено вогнем. Напередодні президент США Джозеф Байден висловив співчуття сім'ям, які втратили близьких, та запропонував федеральну підтримку.За даними CNN, берегова охорона США вивезла понад пів сотні людей, які рятувалися від диму та вогню в океані. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Місцеві жителі відзначають катастрофічність лісових пожеж.

"Лагаїна виглядає так, ніби вибухнула бомба. Нічого не лишилося. Все місто перетворилося на руїни", - кажуть місцеві жителі.

На додаток до знищених будинків та підприємств є втрати на історичних та культурних об'єктах. Зокрема, супутникові знімки Maxar Technologies показують, що одне з найбільших баньянових дерев у США, завезене з Індії 1873 року, розміром із цілий міський квартал, згоріло. На острові Мауї недоступний мобільний зв'язок, є перебої з електропостачанням.