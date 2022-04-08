Гаїті: перед вбивством президент Жовенель Моїз був підданий тортурам. ВІДЕО

11:54 11 липня Київ, Україна

Виконавець обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив, що після попереднього розслідування поліції і судмедекспертів, можна з упевненістю констатувати, що президента країни Жовенеля Моїза катували перед тим, як вбити.



Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.



"Найманці прийшли в будинок президента, вони катували його і вбили", - сказав він.



За словами Жозефа, зараз затримали вже близько 20 підозрюваних. Вони знаходяться під вартою. В.о. прем'єра Гаїті додав, що зараз сфокусований на тому, щоб домогтися покарання для вбивць Моїза.



Напередодні перша леді Гаїті Мартін Моїз вперше публічно відреагувала на вбивство свого чоловіка. Вона підкреслила, що цей злочин не можна залишати без покарання.



Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили в ніч на 7 липня в його приватній резиденції, в нього вистрілили не менше 12 разів. Мартін Моїз була поранена і доставлена в лікарню Флориди.



Спочатку за підозрою у вбивстві затримали 15 колумбійців і двох громадян США гаїтянського походження. Міністр оборони Колумбії Дієго Молано Апонте сказав, що до вбивства причетні колишні колумбійські військові. У загін входили не менше 26 осіб.



Затримані за підозрою у вбивстві Моїза американці раніше заявили, що організатором був іноземець на ім'я Майк, який говорив іспанською та англійською мовами. Також вони стверджують, що президента не збиралися вбивати.