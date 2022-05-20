G7 розглядає можливість конфіскації держактивів Росії

19:12 20 травня Київ, Україна

Велика сімка обговорює ідею щодо конфіскації державних активів Росії для відновлення України.

На жаль, жодного рішення з цього приводу ще не було прийнято, зазначив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у п'ятницю, повідомляє Reuters.

"Ми говорили про продовження санкцій у зв'язку з Україною та обговорювали питання конфіскації російських активів", – сказав Лінднер, завершуючи другий день переговорів із міністрами фінансів країн Групи семи.



Говорячи про арешт російських державних активів, він сказав: "Це варіант, який ще доведеться продумати".



Міністр фінансів Канади Христя Фріланд повідомила журналістам, що G7 "довго обговорювала" ідею конфіскації російських активів та використання їх для оплати відновлення України.



Канада перебуває у процесі ухвалення закону, щоб мати можливість конфіскувати російські активи, які вона заморозила, та направити гроші на відновлення України після війни.

"Країни загалом перебували у такому становищі, як і Канада, тобто вони мали законодавчих повноважень фактично конфіскувати активи. Повноваження, які ми мали раніше, заморозили б активи", – сказала вона.