G7 розглядає можливість конфіскації держактивів Росії

Велика сімка обговорює ідею щодо конфіскації державних активів Росії для відновлення України.
На жаль, жодного рішення з цього приводу ще не було прийнято, зазначив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у п'ятницю, повідомляє Reuters.
Говорячи про арешт російських державних активів, він сказав: "Це варіант, який ще доведеться продумати".
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд повідомила журналістам, що G7 "довго обговорювала" ідею конфіскації російських активів та використання їх для оплати відновлення України.
Канада перебуває у процесі ухвалення закону, щоб мати можливість конфіскувати російські активи, які вона заморозила, та направити гроші на відновлення України після війни.
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