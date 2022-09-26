ФСБ рф відправила БТР на кордон з Грузією і слідкуватиме за резервістами
15:42 26 вересня Київ, Україна
Федеральна служба безпеки росії відправила бронетранспортер до прикордонного пункту на кордоні з Грузією.
Про це повідомили у прикордонному пункті у Північній Осетії.
ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією і стежитиме за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".
"БТР туди рухається, але вона рухається не для виставлення блок-поста, це, грубо кажучи, резерв про всяк непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення будь-яких прикордонних формальностей залишити країну. Тільки з цією метою. Жодних блок-постів виставлятися не буде… КПП працює у штатному режимі, жодні обмеження щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не запроваджувалися”, - йдеться у повідомленні.
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