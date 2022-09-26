ФСБ рф відправила БТР на кордон з Грузією і слідкуватиме за резервістами

15:42 26 вересня Київ, Україна

Федеральна служба безпеки росії відправила бронетранспортер до прикордонного пункту на кордоні з Грузією.

Про це повідомили у прикордонному пункті у Північній Осетії.



ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією і стежитиме за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".