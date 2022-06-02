Фріланс-біржа Upwork заблокувала користувачів з рф та білорусі

12:04 02 червня Київ, Україна

Найбільша фріланс-біржа Upwork забанила користувачів з росії та білорусі. Увечері 1 червня фрілансери з цих країн отримали на пошту прощальний лист, у якому їм пропонується переїхати до іншої країни, щоб отримати доступ до платформи.

"Якщо ви переїдете в інший регіон, де ми працюємо, ми будемо раді розглянути ваш обліковий запис щодо відновлення", - сказано в листі.

Компанія також повідомила російським та білоруським клієнтам, що сервіс вживає всіх заходів для забезпечення незмінної репутації, яку вони створили на їхній платформі.



Нагадаємо, 7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що зупиняє роботу в росії та білорусі через війну путіна проти України. Першим кроком стало припинення підтримки Upwork для нового покоління бізнесу в росії та білорусі. Вимкнення можливості створювати нові облікові записи, укладати нові контракти та переглядатися у пошуку.