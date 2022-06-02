Фріланс-біржа Upwork заблокувала користувачів з рф та білорусі

Найбільша фріланс-біржа Upwork забанила користувачів з росії та білорусі. Увечері 1 червня фрілансери з цих країн отримали на пошту прощальний лист, у якому їм пропонується переїхати до іншої країни, щоб отримати доступ до платформи.
Компанія також повідомила російським та білоруським клієнтам, що сервіс вживає всіх заходів для забезпечення незмінної репутації, яку вони створили на їхній платформі.
Нагадаємо, 7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що зупиняє роботу в росії та білорусі через війну путіна проти України. Першим кроком стало припинення підтримки Upwork для нового покоління бізнесу в росії та білорусі. Вимкнення можливості створювати нові облікові записи, укладати нові контракти та переглядатися у пошуку.
Нагадаємо, 7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що зупиняє роботу в росії та білорусі через війну путіна проти України. Першим кроком стало припинення підтримки Upwork для нового покоління бізнесу в росії та білорусі. Вимкнення можливості створювати нові облікові записи, укладати нові контракти та переглядатися у пошуку.
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