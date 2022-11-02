Фрідман заявив про намір вийти із власності російського оператора "Білайн"

11:04 02 листопада Київ, Україна

Нідерландський холдинг Veon, який на чверть належить LetterOne Михайла Фрідмана, заявив про намір вийти з власності російського оператора зв'язку "Вимпелком", який працює під брендом "Білайн".



Про це повідомляє російське ЗМІ з посиланням на заяву компанії та співрозмовників на ринку.



На компанію було накладено низку регуляторних обмежень у зв'язку з тим, що акціонером зареєстрованої в Нідерландах компанії є іноземний холдинг із країни, яка наклала на рф санкції. Зокрема, з 2023 року структури міжнародних груп компаній, що ведуть бізнес у росії, з часткою прямого чи опосередкованого володіння понад 10% не зможуть брати участь у держзамовленні.

"Це призвело до того, що компанія перебуває у менш вигідному становищі порівняно з іншими гравцями телеком-ринку", - заявили в компанії.



Ймовірно, що йдеться про передачу управління російським бізнесом топменеджменту. Передача активу до російської юрисдикції дозволить Veon уникнути можливих санкцій, а "Вимпелкому" - задовольнити вимоги регулятора.



Нідерландський холдинг Veon оголосив про проведення конкурсного процесу продажу щодо свого російського активу "Вимпелком". Наразі Veon вивчає варіанти, щоб "забезпечити досягнення оптимального результату для всіх зацікавлених сторін".



Російським "Вимпелкомом" володіє нідерландський холдинг Veon, 25% якого належить Letterone Holdings Михайла Фрідмана та Петра Авена.