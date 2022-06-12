ФРН заборонила Іспанії передати ЗСУ німецькі танки Leopard – ЗМІ

Хоча сама Німеччина зволікає з обіцяним постачанням зброї Україні, уряд ФРН відкинув плани Іспанії передати Україні близько 40 німецьких танків Leopard 2A4 після їхньої модернізації. Про це пише видання Spiegel, посилаючись на урядові джерела.

Німецька влада в телефонних розмовах попередила іспанську сторону, що цей крок буде відступом від ухваленого всіма західними союзниками рішення – хоч і неформального – не постачати Україні танки.

Редакція Business Insider у Німеччині пише, що Мадрид навіть вибачився перед ФРН "за хвилювання і тиск, чинний на канцлера".

При цьому повідомляється, що у Німеччині модернізують 100 БМП Marder для України.

Раніше повідомлялося, що обіцяні німецьким канцлером Олафом Шольцем ракетні системи IRIS-T надійдуть до України у жовтні.