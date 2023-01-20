ФРН готує новий пакет допомоги Україні

18:51 20 січня Київ, Україна

Влада Німеччини готує весняний пакет військової допомоги Україні на загальну суму понад 1 млрд євро. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами засідання контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні у п'ятницю, 20 січня.

"Ми говоримо в цілому про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро", - заявив Пісторіус і додав, що загальна вартість наданої німецької військової допомоги перевищить 3,3 млрд євро.



За словами міністра, акцент найближчим часом буде зроблено на протиповітряній обороні.

"Пріоритет №1 – це ППО, ППО та ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси", – сказав голова Бундесверу.

Він зазначив, що Німеччина відправить в Україну систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, системи IRIS-T SLM та керовані ракети до них. Все це включаючи логістику та навчання солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП та Patriot розпочнеться наприкінці січня.



Ситуацію в Україні глава Міноборони ФРН описав як "надзвичайно драматичну" та зазначив, що "необхідно виходити з того, що це триватиме ще місяці".



За його словами, це вимагає від партнерів подальшої підтримки України та Німеччина не припинить таку підтримку. Міністр нагадав про підготовку до відправки до 40 БМП Marder та зазначив, що це синхронізований з іншими партнерами крок.