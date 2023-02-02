ФРН планує створити "багатошаровий" протиракетний щит

10:30 02 лютого Київ, Україна

До щиту складу увійдуть кілька систем ППО різного виробництва - як німецьких, так і зарубіжних, зокрема американських. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.



ЗМІ додає, що новий протиповітряний оборонний комплекс піде практично 17 млрд євро.



Уряд Німеччини нині обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T.



Крім того, йдуть переговори з Israel Aerospace Industries щодо постачання систем Arrow 3, а також кількох американських комплексів Patriot.



Перспективний протиракетний щит зможе захистити Німеччину та сусідні країни, зазначають співрозмовники інформагентства.



Прес-секретар міноборони Німеччини підтвердила у коментарі Bloomberg лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.