ФРН планує створити "багатошаровий" протиракетний щит

До щиту складу увійдуть кілька систем ППО різного виробництва - як німецьких, так і зарубіжних, зокрема американських. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.
ЗМІ додає, що новий протиповітряний оборонний комплекс піде практично 17 млрд євро.
Уряд Німеччини нині обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T.
Крім того, йдуть переговори з Israel Aerospace Industries щодо постачання систем Arrow 3, а також кількох американських комплексів Patriot.
Перспективний протиракетний щит зможе захистити Німеччину та сусідні країни, зазначають співрозмовники інформагентства.
Прес-секретар міноборони Німеччини підтвердила у коментарі Bloomberg лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.
ЗМІ додає, що новий протиповітряний оборонний комплекс піде практично 17 млрд євро.
Уряд Німеччини нині обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T.
Крім того, йдуть переговори з Israel Aerospace Industries щодо постачання систем Arrow 3, а також кількох американських комплексів Patriot.
Перспективний протиракетний щит зможе захистити Німеччину та сусідні країни, зазначають співрозмовники інформагентства.
Прес-секретар міноборони Німеччини підтвердила у коментарі Bloomberg лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.
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