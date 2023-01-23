На ФРН чекає міжнародна ізоляція через відмову передачі танків Україні

У разі подальшого блокування постачання танків Leopard 2 Україні, Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція.
Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.
Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.
Також він прокоментував заяву головного дипломата Німеччини Анналени Бербок про те, що німецький уряд нібито не проти, щоб Польща поставила Україні ті танки Leopard 2, які має Варшава в запасі. Він зазначив, що раніше не чув такої пропозиції від Берліна – це для нього новина.
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