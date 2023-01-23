На ФРН чекає міжнародна ізоляція через відмову передачі танків Україні

11:37 23 січня Київ, Україна

У разі подальшого блокування постачання танків Leopard 2 Україні, Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція.



Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.

"Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію", - сказав дипломат.

Також він прокоментував заяву головного дипломата Німеччини Анналени Бербок про те, що німецький уряд нібито не проти, щоб Польща поставила Україні ті танки Leopard 2, які має Варшава в запасі. Він зазначив, що раніше не чув такої пропозиції від Берліна – це для нього новина.