ФРН розпочала будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочав будівництво великого заводу з виготовлення боєприпасів середнього калібру. Про це повідомило інформаційне агентство dpa.
За словами представника Rheinmetall, основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від зарубіжних виробничих потужностей. Було ухвалено рішення про виробництво боєприпасів калібрів 20-35 мм у ФРН.
Вказано, що лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру мають бути готові вже у січні. Виробництво розпочнеться у червні 2023 року, а у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Де саме будується новий завод, публічно не повідомляється.
За словами представника Rheinmetall, основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від зарубіжних виробничих потужностей. Було ухвалено рішення про виробництво боєприпасів калібрів 20-35 мм у ФРН.
Вказано, що лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру мають бути готові вже у січні. Виробництво розпочнеться у червні 2023 року, а у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Де саме будується новий завод, публічно не повідомляється.
Як зазначає агентство, найближчими роками Німеччина планує витратити загалом понад 20 млрд євро на боєприпаси, включаючи ракети та артилерійські снаряди.
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