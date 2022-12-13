ФРН може повернутись до співпраці з росією після війни - Шольц

08:47 13 грудня Київ, Україна

Після закінчення війни в Україні Німеччина може повернутися до співпраці з росією.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає у понеділок, 12 грудня, Spiegel.

Зазначається, що така заява пролунала під час святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин.

Шольц зазначив, що росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни, тому "важливо підготуватись до цього часу".
 
"Ясно одне: відносини, які у нас були, нині скорочуються. Але росії, яка закінчує війну, і громадянам росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потрібна можливість знову почати економічне співробітництво в інший час", - заявив Шольц.
 
При цьому він підкреслив, що зараз Німеччина лише посилює санкції проти росії.