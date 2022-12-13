ФРН може повернутись до співпраці з росією після війни - Шольц

"Ясно одне: відносини, які у нас були, нині скорочуються. Але росії, яка закінчує війну, і громадянам росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потрібна можливість знову почати економічне співробітництво в інший час", - заявив Шольц.