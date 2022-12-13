ФРН може повернутись до співпраці з росією після війни - Шольц

Після закінчення війни в Україні Німеччина може повернутися до співпраці з росією.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає у понеділок, 12 грудня, Spiegel.
Зазначається, що така заява пролунала під час святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин.
Шольц зазначив, що росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни, тому "важливо підготуватись до цього часу".
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає у понеділок, 12 грудня, Spiegel.
Зазначається, що така заява пролунала під час святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин.
Шольц зазначив, що росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни, тому "важливо підготуватись до цього часу".
При цьому він підкреслив, що зараз Німеччина лише посилює санкції проти росії.
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