Фраза «Російські своїх не кидають!» знаходить дещо іншу конотацію

11:18 13 березня Київ, Україна

Сенатор Людмила Нарусова розкритикувала вимогу Роскомнагляду використовувати лише офіційні російські джерела під час висвітлення подій в Україні.

Вже близько тижня весь світ облітають фото та відео загиблих та полонених в Україні російських солдатів. Тим, хто потрапив у полон, українські військові дають можливість поспілкуватися з рідними. І це просто жах, якщо уявити, що весь світ бачив, а росіяни чомусь ні. Ширше розплющуватися очі і перші паростки прозріння, як би символічно не було, почали в день, коли українці взяли в полон чи то чукчу, чи бурята, які в принципі рідко розплющують очі широко. Та ще вчора здавалося, що родичі горе-воїнів єдині, хто хоч трохи почав прозрівати. Бо мати є мати, навіть якщо її син мародер чи вбивця. Подолаючи неповагу до вибору свого чада, мати зі сльозами на очах завжди робитиме все, щоб осягнути того, кому дало життя, намагалася виховати чесним, людяним, справедливим.



…Втрат серед російських військових практично немає



Проте вище військове керівництво Російської Федерації наполегливо повідомляє, що втрати серед російських військових практично відсутні. Насправді ж реалії вже за три дні російсько-української були настільки жахливими для російських військових, що тіла загиблих валялися прямо на полях. Звичайно, українці як найкраща нація у світі робили все, щоб навіть матері ворогів могли по-людськи поховати своїх чад. Їхні чиновники щодня зверталися до вищого військово-політичного керівництва Росії з проханням хоча б дозволити Міжнародному Червоному Хресту доставити тіла тисяч загиблих росіян на батьківщину. Міністерство оборони України створило гарячу лінію для російських громадян, які втратили зв'язок зі своїми військовими в Україні. Але відповідь була одна – росіяни в Україні втрат не зазнають.



Я намагалася виступити.

"Це коротка пам'ять наших громадян. Я пам'ятаю, кілька років тому, коли був наступ на Дебальцеве, на Першому, на Другому, на НТВ Соловйов з Кисельовим — усі показували сюжет із нещасною жінкою, яка розповідає про нібито розіп'ятого хлопчика на хресті на очах у матері. Але ми всі пам'ятаємо, що потім це виявилося жахливим фейком, жахливою брехнею, - заявила Людмили Нарусова в ефірі телеканалу.

Вони бачили фотографії своїх синів



Продовжуючи тему так званої спецоперації Росії на Донбасі, насправді широкомасштабного вторгнення Росії на Україну, сенатор та кума Путіна наголосила, що за стільки днів напружених боїв не може обійтися без жертв.

"Я сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками та листами матерів, які втратили зв'язок з дітьми, покликаними туди. Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч що-небудь, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних синів і почали зв'язуватися, і з'ясували, що хтось у полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб хоча б тіло загиблих зібрати, просто не стоїть, - розповіла сенатор.

Також Нарусова повідомила, що влада не ставить за мету вивезти тіла вбитих російських солдатів.