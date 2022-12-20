Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив президента Китаю вплинути на путіна для припинення війни

20:13 20 грудня Київ, Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з главою КНР Сі Цзіньпіном попросив його використати вплив на Росії для припинення війни проти України.



Про це йдеться у заяві офісу німецького президента.



У розмові Штайнмаєр підтвердив рішучість Німеччини і надалі підтримуватиме Україну.

"Європа не відступить перед російськими погрозами і вжила заходів проти енергетичної кризи. Оборона України та згуртованість Європи були посилені російською агресією. Тут путін фундаментально прорахувався", - сказав він.

Президент Німеччини наголосив на спільній зацікавленості Китаю та Європи у припиненні війни, а також у повазі українського суверенітету та висновку російських військ, що необхідно для цього.

"Він попросив Сі Цзіньпіна використати свій вплив у Росії для впливу на володимира путіна з цією метою", - йдеться у заяві.







