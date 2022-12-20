Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив президента Китаю вплинути на путіна для припинення війни

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з главою КНР Сі Цзіньпіном попросив його використати вплив на Росії для припинення війни проти України.
Про це йдеться у заяві офісу німецького президента.
Про це йдеться у заяві офісу німецького президента.
У розмові Штайнмаєр підтвердив рішучість Німеччини і надалі підтримуватиме Україну.
Президент Німеччини наголосив на спільній зацікавленості Китаю та Європи у припиненні війни, а також у повазі українського суверенітету та висновку російських військ, що необхідно для цього.
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