Французи обиратимуть нового президента в квітні 2022 року

Вибори президента Франції заплановані на квітень 2022 року, за ними в середині травня піде інавгурація обраного президента і в червні - вибори в парламент.
Про це оголосив представник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє BFM-TV.
Перший тур виборів відбудеться в неділю, 10 квітня, другий тур відбудеться через два тижні - 24 квітня.
Атталь також додав, що парламентські вибори в країні пройдуть 12 і 19 червня.
Оскільки чинний президент Франції Еммануель Макрон офіційно став главою держави 14 травня 2017 року, передача влади наступникові або початок його другої президентської каденції повинні відбутися найпізніше 13 травня 2022 року.
Очікується, що Макрон балотуватиметься на другий термін, хоча він ще не оголосив свою кандидатуру.
Почала свою третю спробу стати президентом Ле Пен. Колишній міністр праці Ксав'є Бертран, як очікується, кине виклик Макрону за голоси помірних консерваторів.
Перший тур виборів відбудеться в неділю, 10 квітня, другий тур відбудеться через два тижні - 24 квітня.
Атталь також додав, що парламентські вибори в країні пройдуть 12 і 19 червня.
Оскільки чинний президент Франції Еммануель Макрон офіційно став главою держави 14 травня 2017 року, передача влади наступникові або початок його другої президентської каденції повинні відбутися найпізніше 13 травня 2022 року.
Очікується, що Макрон балотуватиметься на другий термін, хоча він ще не оголосив свою кандидатуру.
Почала свою третю спробу стати президентом Ле Пен. Колишній міністр праці Ксав'є Бертран, як очікується, кине виклик Макрону за голоси помірних консерваторів.
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