Французький суд видав міжнародний ордер на арешт президента Сирії

16:27 15 листопада Київ, Україна

Французький суд видав міжнародні ордери на арешт чинного президента Сирії Башара Асада та трьох високопосадовців за звинуваченням у скоєнні військових злочинів у ході хімічних атак у Східній Гуті у серпні 2013 року.

За інформацією агентства franceinfo, це рішення визнається історичним судовим прецедентом.



Розслідування проводиться з квітня 2021 року суддями Паризького суду у справах проти людяності і вони розглядали хімічні атаки, за які передбачається відповідальність режиму Башара Асада.

У ході розслідування суду надано зображення атак, які демонструють страшні наслідки, особливо для дітей, жінок і чоловіків, які загинули від атак із застосуванням зарину — газу, що є зброєю масового знищення та заборонений Конвенцією про заборону хімічної зброї, підписаною Сирією у жовтні 2013 року.



Ордери на арешт також стосуються брата Башара Асада, Махера, фактичного керівника 4-ї дивізії сирійської армії, а також двох генералів - Гассана Аббаса та Бассама Аль-Хассана. Розслідування здійснюється у рамках "екстериторіальної юрисдикції" французької судової системи.