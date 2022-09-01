Французький нафтовий гігант TotalEnergies постачає авіапаливо для російських військових літаків - Le Monde

17:34 25 серпня Київ, Україна

Французький нафтовий гігант TotalEnergies постачає газовий конденсат для виробництва авіапалива, яке, ймовірно, використовується російськими винищувачами в Україні.



Про це пише Le Monde.



TotalEnergies, на відміну від західних конкурентів, продовжує діяльність у російській федерації, яка розпочала неспровоковану, повномасштабну війну проти України.



Видання з'ясувало, що компанія отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на гас заправляє російські літаки, що бомблять Україну.



"Нафтовий гігант разом із місцевим партнером - "Новатек" - керує родовищем, з якого добувають газовий конденсат, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні", - пише газета.



ЗМІ зазначає, що "Тернафтогаз", що розробляється цим родовищем, на 49% належить TotalEnergies і на 51% - "Новатек".



“Завдяки інформації, зібраній неурядовою організацією Global Witness та отриманою з фінансової бази даних Refinitiv, Le Monde вдалося відстежити ланцюг поставок, що веде від газового родовища Термокарстово у Сибіру до двох військових авіабаз (Морозівська та Мальчеве), на кожній з яких розміщена ескадра", – наголошує видання.



Amnesty International та інші правозахисні групи заявили, що авіаудари по цивільному населенню, включаючи зруйноване українське місто Маріуполь, ймовірно, були завдані військовими літаками з баз у цьому регіоні, включаючи Морозівську та Мальчеве.



У Amnesty International кажуть, що "російські літаки, які, швидше за все, здійснили атаку - це багатоцільові бойові літаки СУ-25, СУ-30 або СУ-34, які дислокуються на прилеглих аеродромах".



“Більшість бомбардувань Маріуполя здійснила бойова авіація, що базувалася у Морозівській, розташованій у Ростовській області. Le Monde зібрала кілька свідчень тих, хто вижив у Маріуполі, про те, що місто бомбили літаки СУ, які часто кружляли над містом”, – йдеться у матеріалі.



Французька компанія, яка публічно засудила російське вторгнення в Україну, хоч і не переклала це засудження російською на своїй сторінці, заявила, що "не бере участі у прийнятті рішень про видобуток конденсату "Новатек" і "не контролює його продажу".



Там додали, що мажоритарний акціонер Новатек, який має частку 51%, одноосібно приймає всі такі рішення.



"Мажоритарні пороги залежать від характеру рішень", - виправдовуються в TotalEnergies, визнаючи де-факто можливість блокувати певні рішення.