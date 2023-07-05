Французький бізнес зазнав збитків у 1 млрд євро через масові заворушення

09:04 05 липня Київ, Україна

Французький бізнес зазнав величезних збитків, які оцінюються в 1 мільярд євро, внаслідок масових заворушень, що прокотились по всій країні.



За даними, опублікованими виданням Legit, понад 450 магазинів було розграбовано, а 300 банкоматів знищено під час цих заворушень, завдавши значних втрат французьким компаніям.



Уряд Франції повідомляє, що 10 торгових центрів, 200 супермаркетів, 250 тютюнових кіосків та 250 банківських відділень стали об'єктами нападів протягом чотирьох днів хаосу, що охопили міста Франції.



Згідно з Euractiv, ці події викликали широку дискусію щодо соціально-економічного стану передмість великих міст. Проте вартість громадських збитків оцінюється як дуже висока.

Президент найбільшої профспілки роботодавців у Франції MEDEF, Жоффруа Ру де Безьє, заявив: "Ще рано називати точну суму, але на цей момент ми оцінюємо збитки, завдані приватному сектору, більш ніж в 1 мільярд євро".

Зазначені оцінки стосуються лише приватного сектору та не враховують збитків, завданих державній власності, а також понад 5 000 автомобілів, пошкоджених чи підпалених демонстрантами.