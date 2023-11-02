Французькі слідчі судді розпочали розслідування проти російського олігарха Кузьмічова

11:06 02 листопада Київ, Україна

Французькі слідчі судді у середу, 1 листопада, розпочали офіційне розслідування проти російського олігарха Олексія Кузьмічова.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в офісі французької фінансової прокуратури.



Зазначається, що Олексія Кузьмічова було затримано два дні тому. Офіційне розслідування розпочато за звинуваченнями у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та прихованої роботи.



Адвокат Кузьмічова відмовився від коментарів.



За даними фінансової прокуратури Франції, Кузьмічов перебуватиме під судовим наглядом, йому заборонили залишати країну.



31 жовтня стало відомо, що у Франції у справі про відмивання грошей було затримано Олексія Кузьмічова. Правоохоронці прийшли з обшуками у квартиру Кузьмічова у Парижі та його віллу у Сен-Тропе. До обшуків залучили близько 60 силовиків.



Зазначається, що перебування під офіційним розслідуванням у Франції не означає визнання вини або обов'язково приводить до суду, але свідчить про те, що судові органи вважають, що справа є переконливою для продовження розслідування.