Французька прокуратура відмовилася розглядати звинувачення TotalEnergies у допомозі армії росії

11:40 18 січня Київ, Україна





Про це йдеться у заяві однієї з організацій-позивачів Razom We Stand.



Сторони отримали повідомлення про відмову у задоволенні скарги. Паризька прокуратура відмовила двом асоціаціям у розгляді заяви проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies про постачання пального для російських військових літаків, рішення оскаржать в апеляції.Про це йдеться у заяві однієї з організацій-позивачів Razom We Stand.Сторони отримали повідомлення про відмову у задоволенні скарги.



Прокуратура пояснила це тим, що після розгляду цього провадження факти співучасті у військовому злочині, що інкримінуються компанії TotalEnergies, здавалися б недостатньо обґрунтованими на рівні як доказів, так і навмисності.



Проте, вважають позивачі, з низки викриттів газети Le Monde і неурядових організацій стало відомо, що компанія TotalEnergies не тільки продовжувала працювати в росії, а й отримувала доходи від продажу газового конденсату, перетворення якого на гас дозволяло заправляти російські військово-повітряні сили.

"Ці викриття вимагають проведення розслідувань в умовах, коли присутність іноземних транснаціональних корпорацій у росії також має ефект підтримки війни", - вважають позивачі. Відтак вони заперечують оцінку, зроблену прокуратурою, і вважають, що її рішення "продиктоване лише політичними міркуваннями".

Французька коаліція Darwin Climax Coalition та українська група Razom We Stand планують оскаржити перед генеральним прокурором Франції в апеляційному суді це рішення, яке, на їхню думку, не буде підтверджено.